Три учебных учреждения Дмитрова отметили федеральным знаком качества образования

Две гимназии и частная школа Дмитровского округа удостоились престижных знаков отличия. Их вручили в рамках всероссийского проекта «Знак качества для образовательных организаций».

Знак выдает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. В направлении «Высокие образовательные результаты» отметили гимназии «Дмитров» и «Логос».

Также в направлении «Высокая культура оценивания» знак присвоили частной школе «Позитив» в деревне Никульское.

«Получение сразу трех федеральных знаков качества наглядно демонстрирует конкурентоспособность и высокий уровень подготовки в образовательных организациях Дмитровского округа. Для нас крайне важна эта двойная победа: и в качестве знаний, и в качестве их оценки. Это мощный стимул для дальнейшего развития всей образовательной системы муниципалитета», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Отметим, что проект «Знак качества» выявляет образовательные учреждения, которые в том числе обеспечивают прозрачную систему оценки знаний.