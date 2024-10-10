Три участка теплотрассы отремонтировали в Подольске

Включение отопления в многоквартирных домах продолжается в Подольске. Накануне были отремонтированы участки теплотрассы в Шепчинках, на улице Пионерской и Революционном проспекте.

Специалисты держат все объекты теплоснабжения на контроле. В случае каких-либо неполадок аварийные бригады, которые круглосуточно дежурят, выезжают на места и оперативно решают проблему.

С 10 декабря тепло появится в домах на улицах Курской, Циолковского, Багратиона, Маштакова, Революционном проспекте, в Суворовском тупике и поселке радиоцентра «Романцево».

Работники коммунальных служб также предупредили, что котельная на улице Гайдара 10 декабря приостановила работу для подключения новых теплосетей. Подачу отопления и горячей воды на Красногвардейском бульваре, улицах Кирова, Высотной и Ленинградской, Октябрьском проспекте планируют возобновить в течение суток. Горожан попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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