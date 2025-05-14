Три участка теплосетей модернизируют в микрорайоне Климовск в Подольске

Дополнительное обновление проведут в 2025–2026 годах еще на трех участках теплосетей в Климовске. Работы ориентировочно завершат в октябре 2026 года.

Власти городского округа намерены дополнительно включить в государственную программу девять мероприятий, в том числе три — по капитальному ремонту тепловых сетей.

Планируется заменить 1895 метров труб от котельной на Заводской улице, 2, до научно-технического центра «Родина», коммуникации протяженностью 2458 метров от котельной, расположенной на Школьной улице, 34, а также поменяют трубы протяженностью 2501 метр от котельной на улице Заводской, 2, до промзоны.

В муниципалитете в текущем году будет проведена модернизация 23 километров тепловых сетей, в том числе дополнительные 17 тысяч метров по новым адресам. Также начался ремонт котельных на улицах Заводской, Большой Серпуховской, Ульяновых и Победы.