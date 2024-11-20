Три участка дорог отремонтировали в деревне Нижнее Пикалово под Чеховым

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

Заместитель главы городского округа Алексей Родин проверил выполненные работы в деревне Нижнее Пикалово. Специалисты привели в порядок участок за элеватором и еще два проезда № 1 и № 2 за населенным пунктом.

Участки дорог отремонтировали в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Общая протяженность объектов — 2725 квадратных метров. Проезжие части засыпали щебнем и обустроили систему водоотведения, чтобы предотвратить подтопление прилегающих территорий.

Заместитель начальника Управления благоустройства Николай Царук сообщил, что скоро в деревню прибудет государственная экспертная организация «Лабрадор». Специалисты организации проверят качество выполненных работ. Если они выдадут положительное заключение — ремонт примут.

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