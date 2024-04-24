Три тысячи цветов посадят во дворах Лобни | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 14:29 Три тысячи цветов посадят во дворах Лобни Unsplash

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В Лобне продолжаются работы по благоустройству городских территорий. В ближайшее время во дворах муниципалитета посадят порядка трех тысяч цветов.

Цветы высадят во дворах по улицам: Циолковского, Авиационная, Заречная, Чкалова и Букинское шоссе.

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Также в городе начали обработку от клещей. Парк Киово и лесопарк уже обработали, на очереди парк «Река времени». Также запланирована обработка от грызунов 168 контейнерных площадок.

В рамках улучшения городской среды ремонтируются и красятся ограждения. На Лобненском бульваре установят 13 новых скамеек. Об этом рассказала глава Лобни Анна Кротова в своем Telegram-канале.

Так, управляющая компания «Домовладение» получила 1500 саженцев кизильника. С их помощью создадут живую изгородь во дворах, заменяя металлические ограждения.

Уже 24 апреля начнется ремонт входных групп дома № 5 на улице Комиссара Агапова. 27 апреля состоится субботник, закрывающий месяц чистоты и благоустройства в городе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

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