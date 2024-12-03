Три тысячи школьников написали диагностическую работу по химии в Подмосковье

Около трех тысяч девятиклассников из Подмосковья написали региональную диагностическую работу по химии. Участие в проверке приняли 204 школы.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, диагностическую работу провели на компьютерах в онлайн-режиме. Она состояла из 18 заданий разного уровня сложности. Школьники проверили знания по органической химии, методах познания, расчетах и других разделах. Максимально за тест можно получить 32 балла.

Работу проверят эксперты, а результаты станут доступны не позже 9 декабря.

По результатам школьники смогут оценить свои знания и определить свои слабые места.