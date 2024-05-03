Три тысячи георгиевских лент раздадут в Солнечногорске к 9 Мая | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 14:49 Три тысячи георгиевских лент раздадут в Солнечногорске к 9 Мая Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Читать 360 в

Акции по раздаче георгиевских лент проходят на набережной озера Сенеж, в городском парке и на Советской площади в Солнечногорске. Активисты Молодежного центра «Подсолнух» раздали уже более тысячи штук из трех тысяч.

Ближайшая акция по раздаче лент пройдет 6 мая в 16:00 на набережной, а также 8 и 9 мая.

Реклама

«Символ военной доблести и героизма призван напомнить о подвиге советских солдат и неоценимом значении Дня Победы для всего мира», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Всего за время проведения всероссийской акции в Солнечногорске волонтеры и участники военно-патриотических движений планируют раздать три тысячи георгиевских ленточек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».