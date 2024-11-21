Три тонны макулатуры собрали на экологической акции в Лосино-Петровском
Жители Лосино-Петровского собрали три тонны макулатуры, об этом сообщили в молодежном центре «Движение». Бумагу отправят на переработку.
В молодежном центре «Движение» благодарят участников экологической акции, ведь собранная макулатура поможет снизить количество отходов и сохранить лес.
Идеи дальнейших акций можно сообщать волонтерам центра «Движения». Следить за новостями молодежного центра в Лосино-Петровском можно в группе VK, в телеграм-канале и на официальном сайте.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Еще одному сироте вручили ключи от квартиры в Можайске
Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам спецоперации
Студенты колледжа «Подмосковье» победили во всероссийских научных конкурсах
Компания «Мострансавто» напомнила женщинам о возможностях трудоустройства
Предприниматели из Подмосковья прошли курс по продажам на маркетплейсах
Работников транспорта в Подольске наградили к профессиональному празднику
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте