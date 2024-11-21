Три тонны макулатуры собрали на экологической акции в Лосино-Петровском

Жители Лосино-Петровского собрали три тонны макулатуры, об этом сообщили в молодежном центре «Движение». Бумагу отправят на переработку.

В молодежном центре «Движение» благодарят участников экологической акции, ведь собранная макулатура поможет снизить количество отходов и сохранить лес.

Идеи дальнейших акций можно сообщать волонтерам центра «Движения». Следить за новостями молодежного центра в Лосино-Петровском можно в группе VK, в телеграм-канале и на официальном сайте.

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