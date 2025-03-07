Три спортсмена представят Подмосковье на первенстве Европы по борьбе

Подмосковные спортсмены Данил Григорьев, Алибек Амиров и Екатерина Карпушкина выстуапят на первенстве Европы по борьбе U-23 в составе сборной России. Соревнования пройдут с 8 по 14 марта в столице Албании Тиране.

Как рассказали в региональном Минспорте, в соревнованиях по греко-римской борьбе примут участие Данил Григорьев и Алибек Амиров.

В турнире по женской борьбе будет состязаться Екатерина Карпушкина.

Первенство пройдет с 8 по 14 марта, Россию представят 20 борцов. Сейчас они проходят подготовительные сборы, а завтра они отправятся в Тирану.