Три спортсмена представят Подмосковье на первенстве Европы по борьбе

Подмосковные спортсмены Данил Григорьев, Алибек Амиров и Екатерина Карпушкина выстуапят на первенстве Европы по борьбе U-23 в составе сборной России. Соревнования пройдут с 8 по 14 марта в столице Албании Тиране.
Как рассказали в региональном Минспорте, в соревнованиях по греко-римской борьбе примут участие Данил Григорьев и Алибек Амиров.
В турнире по женской борьбе будет состязаться Екатерина Карпушкина.
Первенство пройдет с 8 по 14 марта, Россию представят 20 борцов. Сейчас они проходят подготовительные сборы, а завтра они отправятся в Тирану.
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