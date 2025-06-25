Три спортшколы в Дмитрове закупили новое оборудование для тренировок

Спортивные школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров», имени Альберта Демченко и «Дмитров М.Б.М.» получили субсидии от правительства Московской области и из бюджета Дмитровского округа. На эти средства они закупили снаряды и инвентарь для тренировок.

Юные гимнастки из спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» занимаются с новыми булавами, лентами и мячами, а самбисты отрабатывают броски на специальных тренировочных манекенах. Помимо этого, в учебном заведении появилось оборудование для тенниса на колясках и пулевой стрельбы. Школа приобрела весь этот инвентарь на выделенные государством средства — 2,5 миллиона рублей.

Спортивная школа имени Альберта Демченко инвестировала 2,3 миллиона рублей в оборудование для отделений хоккея, фигурного катания, санного спорта и керлинга. А руководство школы «Дмитров М.Б.М.» для развития футбола, волейбола, биатлона и лыжных гонок приобрело спортивные снаряды на сумму два миллиона рублей.

«Наша цель — чтобы каждый ребенок, мечтающий о спортивных победах, имел для этого все возможности. Мы и дальше будем поддерживать спортивные школы округа, потому что верим: сегодняшние юные чемпионы — это будущие звезды российского и мирового спорта!» — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.