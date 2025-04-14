Три спектакля по произведениям Чехова покажут на языке жестов в «Мелихово»

Проект «Чехов в жесте» запустят в музее-усадьбе «Мелихово» в городском округе Чехов. Он стал победителем грантового конкурса «Без исключения–2024».

Адаптировать глухих и слабослышащих посетителей через искусство — главная задача, которая стоит перед организаторами мероприятия. В планах на этот год — записать рассказы Антона Чехова без слов. В проекте примут участие актеры с нарушением слуха из театра «Недослов». Эти видеоспектакли помогут сделать творчество русского писателя более доступным и понятным.

По словам организаторов, благодаря проекту люди с разным опытом восприятия смогут приобщиться к искусству, вовлечься в социокультурную жизнь и улучшить свое благополучие.

Проект осуществляется при поддержке Фонда социальной помощи и благотворительной организации «Свет».

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