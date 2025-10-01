Три сквера благоустроят в Серпухове

В Серпухове в День благоустройства Московской области подвели итоги масштабных работ по обновлению общественных пространств, которые улучшили облик округа и повысили комфорт проживания для его жителей. В частности, было объявлено о завершении благоустройства парка «Сказка», а также 16 дворовых территорий.

Проведенные работы включали создание детских и спортивных площадок, установку новых скамеек и урн, организацию пешеходных дорожек и озеленение территорий. В настоящее время продолжаются работы по благоустройству сквера генерала Кузнецова, пешеходной зоны на улице Новая и парка «Питомник», которые также преобразятся в ближайшее время. В дополнение к уже реализуемым проектам, в ближайшей перспективе планируется начать работы по созданию новых зон отдыха.

В частности, будут благоустроены скверы на улице Крюкова, в поселке Большевик и в Протвино, а также сквер «Мирабель». Все эти проекты реализуются в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».