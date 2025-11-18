Три школы в Химках получили федеральный «Знак качества»

Награда вручена образовательным учреждениям Химок, которые продемонстрировали прозрачность и объективность в системе оценивания знаний. Участие в федеральном отборе приняли 970 школ из 80 регионов России.

В категории «Высокая культура оценивания» федерального признания удостоились: Гимназия № 9, «Химкинский лицей», Лицей № 15.

«От всей души поздравляю педагогические коллективы, руководство образовательных учреждений, а также детей и родителей. Наши дети показывают отличные результаты, принимают участие в международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах и олимпиадах. В прошлом учебном году у нас было 159 золотых медалистов, 129 серебряных медалистов и 29 стобалльников, шесть из них — выпускники Химкинского лицея», — отметила глава городского округа Химки Елена Землякова.

Номинация отмечает учебные заведения с наиболее объективной системой контроля знаний и эффективной коммуникацией между участниками образовательного процесса.

«Получение федерального знака качества — это не только признание заслуг наших школ, но и подтверждение того, что в Химках выстроена современная, честная и прозрачная система оценивания. Горжусь коллегами, которые каждый день делают образование лучше и справедливее для наших детей», — подчеркнула муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Инициатива «Знак качества» была инициирована Рособрнадзором в 2025 году для поощрения организаций, стабильно показывающих высокие образовательные результаты.

«Когда образование становится пространством развития, а не только процессом передачи знаний, такие достижения становятся закономерностью. Высокие результаты химкинских школ показывают, что системная работа, профессиональное единство и стремление к постоянному совершенствованию способны вывести образовательную среду на новый уровень», — отметила муниципальный депутат Галина Болотова.