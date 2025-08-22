Три школы в Чехове вошли в топ-100 лучших в Подмосковье

В областном Правительстве подвели итоги 2024-2025 учебного года, результаты которого объявили на Форуме педагогов Подмосковья. Лучшими школами Чехова признали гимназию № 7, которая заняла 22 место рейтинга, школу № 10, расположившуюся на 62 месте, и среднюю школу № 3, она разместилась на 88 месте.

Учебные заведения оценивали по самым разным ключевым показателям: результаты единого государственного экзамена, победы школьников во всероссийских олимпиадах, спортивных состязаниях, творческих конкурсах, а также достижения педагогов.

В этом году впервые учитывали и такой пункт, как внедрение новых технологий, в том числе использование искусственного интеллекта.

Отметим, что рейтинг школ Подмосковья публикуют с 2016 года. По итогам прошлого учебного года, в топ-100 входили также три школы округа Чехов: средняя школа № 10 занимала 44 место, гимназия № 7 была на 48 месте, а гимназия № 2 располагалась на 64 месте.