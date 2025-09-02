Три школы на 1810 мест открыли в Красногорске 1 сентября

Праздник открытия состоялся в первый день нового учебного года в жилых комплексах «Тетрис», «Лесобережный» и «Митино О2». Три школы, рассчитанные на 1810 мест, приняли первых учеников.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков побывал на торжественном открытии школы на 550 учеников в ЖК «Лесобережный». В праздничной линейке также приняли участие депутат Государственной думы Сергей Колунов, педагоги и родители школьников.

В современном образовательном учреждении, состоящем из трех блоков, разместились комфортные учебные классы, лаборатории, актовый и спортивные залы, медицинский блок, столовая и библиотечно-информационный центр. На прилегающей территории обустроен игровой и спортивный спортгородок

«Вместе с детишками, родителями, нашими дорогими учителями и воспитателями заложили новую веху в летописи молодого микрорайона, где появились первые учреждения образования», — отметил Дмитрий Волков.

В новом жилом комплексе «Тетрис» открыли блок начальных классов на 160 мест и детский сад на 260 мест. Образовательный центр занимает здание общей площадью почти 6,7 тысячи метров.

В жилом комплексе «Митино О2» первые ученики сели за парты новой современной школы на 1100 мест. Трехэтажное здание площадью более 25 тысяч метров оснащено всем необходимым для всестороннего развития учащихся.