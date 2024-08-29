Три школы и детский сад в Наро-Фоминске вошли в программу капремонта в 2025 году

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ провел еженедельное оперативное совещание. Участники мероприятия обсудили подготовку к учебному году и отопительному сезону, обеспечение безопасности детей в День знаний и ремонты учебных заведений. Три школы и детский сад попали в программу модернизации на 2025 год.

Ремонты и оснащение завершаются в трех школах округа: в Алабинской школе имени Сергея Ашихмина, Ново-Ольховской и Наро-Фоминской школе № 9 имени дважды Героя Советского Союза Валентина Лебедева.

Детский сад № 43 в Апрелевке, второе здание Алабинской школы имени Сергея Ашихмина, а также Васильчиновская и школа № 1 в Наро-Фоминске попали в программу капитального ремонта в 2025 году.

Все общеобразовательные учреждения обеспечены учебниками. Ведется работа по привлечению педагогических кадров. Специалисты отметили, что дефицита в настоящий момент нет.

Подготовка к новому учебному году завершена во всех образовательных учреждениях Наро-Фоминска. Межведомственная комиссия проверит системы безопасности в учебных заведениях. В округе проведут усиление во время проведения торжественных линеек.

Глава Роман Шамнэ отметил, что продолжается торжественная церемония вручения паспортов подросткам, а в многофункциональных центрах будут оформлять загранпаспорт нового поколения.

Специалисты ресурсоснабжающих организаций проверяют оборудование и исправность техники, заключают контракты на ремонт оборудования для того, чтобы подготовиться к предстоящему отопительному сезону.

Врачи информируют жителей Наро-Фоминского округа пройти обследование в рамках диспансеризации. Места можно посмотреть на сайте администрации округа. Больница уже получила девять тысяч доз детский и 13, 5 тысяч доз взрослой вакцины против гриппа. Медики начали проводить профилактику против сезонных заболеваний.

День открытых дверей пройдет во всех учреждениях культуры и дополнительного образования 31 августа. Программу можно посмотреть на сайте администрации Наро-Фоминского городского округа.

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