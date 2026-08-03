Три школы Богородского округа вошли в число лучших в Подмосковье

Подведены итоги престижного конкурса «Лучшая естественно‑научная учебно‑воспитательная среда» среди общеобразовательных организаций Московской области за 2026 год. Конкурс выявляет флагманов школьного образования региона: эксперты оценивают не только оснащение лабораторий, но и то, как образовательное пространство помогает раскрывать потенциал учеников, формировать интерес к науке и развивать исследовательские навыки.

Богородский округ представил на конкурс заявки сразу от трех центров образования — № 1, № 30 и № 35. Результат превзошел ожидания: все три школы вошли в число лучших, продемонстрировав системный подход к созданию современной образовательной среды.

Победителем в номинации «Событийная образовательная среда» стал ЦО № 30 имени дважды Героя Советского Союза главного маршала авиации А. И. Колдунова. Коллектив школы показал, как через яркие образовательные события можно вовлекать ребят в изучение естественных наук и формировать у них проектное мышление.

Призером в номинации «Событийная образовательная среда» стал ЦО № 1 имени Героя России Андрея Завьялкина. Школа доказала, что событийный подход помогает сделать науку живой и интересной для ученков.

В номинации «Инновационная лабораторная среда» лучшим признан ЦО № 35. Эксперты высоко оценили современное оснащение и практико‑ориентированные форматы работы, которые позволяют ученикам ставить настоящие эксперименты и видеть результаты своей исследовательской деятельности.

Этот успех — результат слаженной работы директоров, педагогов, учеников и родителей. Школы Богородского округа создают не просто учебные классы, а полноценные экосистемы, где ребенок может попробовать себя в роли исследователя, изобретателя, популяризатора науки. Именно так формируются будущие ученые, инженеры и технологические лидеры страны.