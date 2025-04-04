Три школьника из Лобни прошли в финал всероссийской олимпиады

Даниил из лицея примет участие в финале олимпиады по истории, ученик школы № 10 Александр — по английскому языку, а лицеист Дмитрий — по труду.

«Поздравляем с достижением этой значимой вехи! Вы показали, что способны преодолевать трудности и достигать поставленных целей. Желаем вам уверенности, вдохновения и удачи на заключительном этапе. Мы в вас верим», — отметили, обращаясь к школьникам, их педагоги.

Всероссийская олимпиада школьников — это серия предметных состязаний для учащихся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений. Она состоит из четырех этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Ребята, которые займут призовые места в финале, получат привилегии при поступлении в вузы по профильным предметам.