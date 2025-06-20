Три школьника из Лобни набрали максимальный балл на ЕГЭ по математике
Блестящие результаты на едином государственном экзамене показали еще три выпускника в Лобне. Они заработали по 100 баллов на тестировании по математике.
Всего в этом году ЕГЭ в Лобне сдавали 143 ученика. Тестирование провели в школах № 7 и № 10.
Уже известны результаты по некоторым предметам. Так, трое школьников набрали 100 баллов по математике. Это лицеист Дмитрий и ученики школы № 9 Варвара и Александр.
«Добиться высокого результата учащимся помогли усердная подготовка и регулярная практика, поддержка опытных преподавателей и индивидуальных подход, а также умение мыслить нестандартно и сохранять хладнокровие на экзамене», — прокомментировали в управлении образования администрации городского округа Лобня.
Узнать результаты ЕГЭ школьники могут на официальном портале Рособрнадзора, в личном кабинете Регионального центра обработки информации или в своей школе.