Три семьи в Чехове получили социальную выплату на приобретение жилья

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» реализуется на территории округа с 2013 года в рамках муниципальной программы «Жилище». Проект направлен на поддержку семей, испытывающих трудности с жильем.

«Помощь государства в приобретении жилья — значимый шаг на пути к исполнению самой важной мечты каждой молодой семьи — обретению собственного жилья, уютного дома, где будут рождаться новые традиции и строиться светлое будущее», — отметил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.

В торжественной обстановке молодым семьям Потаповых, Новицких и Дергачевых вручили жилищные сертификаты. В рамках программы 38 семей Чехова уже улучшили свои жилищные условия.

В семье Кирилла и Анастасии Потаповых четверо детей. Старшая дочь Ксения учится в Московском областном медицинском колледже № 5 на первом курсе, дочь Ева и сын Иван — ученики гимназии № 7, а самый младший в семье Максим готовится пойти в ясли. За счет социальной выплате Потаповы купят дом. Той же цели придерживаются Николай и Екатерина Новицкие, проживающие в поселке Нерастанное. Они воспитывают дочь Алину и сына Романа. Глава семьи работает в МЧС начальником караула пожарной части.

В семье Алексея и Анны Дергачевых сын Иван ходит в детский сад, а дочь Дарья еще совсем маленькая. За счет социальной выплаты они приобретут отдельную квартиру.