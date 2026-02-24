Три сельскохозяйственных участка продадут на торгах в Орехово-Зуеве после изъятия

Три участка сельскохозяйственных земель в Орехово-Зуеве продадут на торгах. Ранее их изъяли у собственника за неиспользование.

Как рассказал глава Минимущества Подмосковья Тихон Фирсов, земли сельхозназначения имеют важное значение для страны и региона. Плодородные почвы — это актив, который должен приносить пользу людям, поэтому собственники несут ответственность за содержание и использование таких территорий. Если они не выполняют свои обязанности, то участки могут быть изъяты судом.

«Так произошло с землями сельхозназначения в Орехово-Зуевском. Три участка общей площадью 7,71 гектара были изъяты за неиспользование и выставлены на торги для поиска новых хозяев, которые смогут о них достойно заботиться и введут данные ценные земли в сельхозоборот», — сказал он.

Три земельных участка в деревне Сальково с ВРИ «для сельскохозяйственного использования» обследовали. Инспекторы выявили, что территории несколько лет не обрабатывали, из-за чего они обросли кустарниками и сорняками. В 2023 году участки изъяли для продажи на торгах. Министр напомнил, что это крайняя мера, когда собственник не желает исправлять ситуацию.

Торги пройдут на электронной площадке РТС-Тендер. Ознакомиться с лотами можно по ссылке.