Три руководителя дошкольных учреждений из Чехова победили на областном конкурсе

Муниципальный этап конкурсного отбора на премию Губернатора Московской области «Лучший по профессии» определил выдающихся работников образования Московской области. Мероприятие проходит в три этапа: школьный, муниципальный и региональный.

При рассмотрении кандидатов обращали внимание на достижения и результаты работы образовательной организации, степень реализации инновационных учебных проектов, создание лучших практик, качество работы, наличие наград и поощрений у претендента.

По итогам победителями муниципального этапа конкурса и лучшими руководителями дошкольной образовательной организации стали: Елена Ивановна Каргашилова — заместитель директора МБОУ гимназии № 7, Ольга Юрьевна Беляева — заместитель директора Любучанской средней школы, Ирина Евгеньевна Быкова — заместитель директора средней школы Чехов-2.

На следующем этапе конкурсанты покажут самопрезентацию и расскажут о своем опыте работы. Победителей определят ко Дню знаний.