Три речных маршрута запустят в Подмосковье 1 мая

С 1 мая в Подмосковье начнут работать три речных маршрута — в Лыткарине, Коломне и Серпухове. В прошлом году ими воспользовались более 40 тысяч пассажиров, что на 26% больше, чем в 2023 году.

В Коломне теплоход «Москва» будет курсировать по 24-километровому маршруту от причала «Бочманово» до «Притыки» по выходным и праздникам. Время в пути составит один час и 40 минут. Маршрут проработает до 28 сентября.

В Лыткарине катер «Стриж» будет двигаться между причалами «Лыткарино» и «Андреевское». Он будет работать до 20 ноября.

В Серпухове теплоход «Зуша» будет ходить четыре километра от причала «Серпухов» до «Садов» за 40 минут. Судно будет совершать шесть рейсов ежедневно, кроме понедельника, до 30 сентября.

Оплатить проезд можно наличными, банковской картой или «Стрелкой».