Три психолога из Ленинского округа вошли в топ-40 конкурса профмастерства

Три педагога-психолога из Ленинского округа представили муниципалитет в полуфинале областного этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России». Они вошли в топ-40 лучших номинантов.

Конкурс проходил в четыре этапа. Первые два — в дистанционном формате, очный — в Корпоративном университете развития образования Московской области.

«Мы должны были представить характеристику своей психолого-педагогической деятельности и видеоролики о нашей работе, а также продемонстрировать запись практического занятия. Так как я уделяю большое внимание детям с ограниченными возможностями здоровья, то представила занятие из программы „Развитие сенсомоторной сферы у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития“», — рассказала психолог дошкольного отделения Видновского художественно-технического лицея Ирина Болотская.

В тройку лучших педагогов из Ленинского округа также вошли Ольга Иванова из детского сада «Бобренок» и Анна Миронова из дошкольного отделения Образовательного центра «Успех» в Дрожжине «Город детства».

Всего в областном этапе приняли участие более 200 педагогов-психологов. Ленинский округ также представляли Светлана Агейкина из Видновской школы № 1 и Мария Подлесная из дошкольного отделения Лопатинской школы. Они получили дипломы участников.

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