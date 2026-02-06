Три прорыва на трубопроводах устранили коммунальные службы в Истре

На прошлой неделе ремонтная бригада трижды выезжала на вызовы для устранения прорывов на трубопроводах. Аварии произошли в Агрогородке, в селе Новопетровское и в поселке Глебовский.

Все неполадки устранили быстро и без отключения отопления в многоквартирных домах.

Отметим, что специалисты постоянно ведут плановые и оперативные работы, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение для жителей города. Для этого организованы обходы трасс тепловых сетей и камер для мониторинга их состояния.

Помимо этого было выполнено много плановых работ в селе Новопетровское, котельных в Первомайском, Бужарове, Павловском, Дедовске и в Истре.

А в Северном, Онуфриеве, Глебовском, поселке Зеленый Курган и Гидроузле отрегулировали автоматику, заменили запорную арматуру и обслужили фильтры и котлы.

Напомним, на балансе коммунальных служб находятся 68 котельных .Кроме ежедневных работ, специалисты также очищают территории от снега и наледи.