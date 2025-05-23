Три проекта из Подмосковья получили гранты фонда культурных инициатив

Три подмосковных проекта из Коломны, Красногорска и Павловского Посада выиграли на конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Они направлены на развитие литературного, музыкального и фешн-туризма в регионе.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, один из проектов-победителей — «Пильняк и Коломна. Лаборатория впечатлений» — расскажет о связи Бориса Пастернака с городом. Посетители центральной библиотеки смогут погрузиться в коломенский период жизни писателя через его письма и специально созданную ароматическую коллекцию парфюмерии.

Центр гусельного искусства «Купина» из Красногорска получил поддержку на постановку этно-спектакля «Слово о полку Игореве». Премьера запланирована на декабрь 2025 года.

Музей «Княжий двор» в Павловском Посаде организует фестиваль швейного ремесла «Текстильный Посад» в сентябре 2025 года. Мероприятие станет частью нового направления фешн-туризма в Подмосковье.

Победители получили финансирование на реализацию творческих инициатив, которые помогут раскрыть культурный потенциал региона.