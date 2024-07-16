Три пришкольных лагеря будут работать в Мытищах в ближайший месяц

Вторая в этом сезоне лагерная смена стартовала в школе имени Б. А. Феофанова в Мытищах. Летние каникулы в ближайший месяц в ней проведут 73 ребенка. Всего в округе до середины августа будут работать три пришкольных лагеря.

Смена в школе № 3 пройдет с 15 июля по 12 августа. Для детей подготовили обширную программу, которая включает в себя дни творчества, посещение бассейна, спортивные эстафеты, мастер-классы и тематические дни. При этом вожатыми являются не только учителя школы, но и ученики старших классов, желающие стать педагогами.

«Для ребят это дополнительная возможность попробовать себя в качестве наставника для подрастающего поколения, а также окончательно определиться с выбором профессии»,— прокомментировала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елизавета Аверьянова.

Отметим, что в ближайший месяц в Мытищах будут работать три пришкольных лагеря. Они разместятся также в школах № 1 и № 4.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».