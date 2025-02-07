Три предприятия из Солнечногорска стали участниками международной выставки

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

На крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков «ПродЭкспо-2025» свои товары представили три компании из Солнечногорска. Мероприятие прошло в комплексе «Экспоцентр» и объединило около двух тысяч участников из 36 стран.

На выставке представили широкий ассортимент продовольственных товаров со всего мира — от основных продуктов и повседневных напитков до изысканных деликатесов. В экспозиции также можно было найти органическое и спортивное питание, а также халяльные, кошерные и экзотические продукты.

Солнечногорская кондитерская фабрика «Сладкий орешек» впечатлила гостей выставки, продемонстрировав около 40 наименований своей продукции, которую экспортируют в более чем 27 стран ближнего и дальнего зарубежья. Местный производитель бутилированной воды «ФКПЧФ Бобимэкс ТМ» представил коллекцию лимонадов с уникальными вкусами под названием Starbar Craft, а фабрика «Сириус» показала линейку консервированной продукции из свежих фруктов Shatin.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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«Наш округ может гордиться производителями, которые представили свою продукцию на одном уровне с лучшими компаниями России и других стран, борясь за награды», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Многие производители запускают к выставке новые торговые марки и продукты, поэтому каждый год «ПродЭкспо» презентует до 14% новинок.

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