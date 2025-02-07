Три предприятия из Солнечногорска стали участниками международной выставки

На крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков «ПродЭкспо-2025» свои товары представили три компании из Солнечногорска. Мероприятие прошло в комплексе «Экспоцентр» и объединило около двух тысяч участников из 36 стран.

На выставке представили широкий ассортимент продовольственных товаров со всего мира — от основных продуктов и повседневных напитков до изысканных деликатесов. В экспозиции также можно было найти органическое и спортивное питание, а также халяльные, кошерные и экзотические продукты.

Солнечногорская кондитерская фабрика «Сладкий орешек» впечатлила гостей выставки, продемонстрировав около 40 наименований своей продукции, которую экспортируют в более чем 27 стран ближнего и дальнего зарубежья. Местный производитель бутилированной воды «ФКПЧФ Бобимэкс ТМ» представил коллекцию лимонадов с уникальными вкусами под названием Starbar Craft, а фабрика «Сириус» показала линейку консервированной продукции из свежих фруктов Shatin.