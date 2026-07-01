Три пожара обнаружили в лесных массивах Подмосковья

На территории лесного фонда Московской области 30 июня обнаружили три пожара. Два возгорания нашли вблизи поселка городского типа Мишеронский городского округа Шатура и одно — в двух километрах от поселка Белопесоцкий городского округа Ступино. Очаги возгорания зафиксировали с помощью системы видеомониторинга диспетчеры Региональной диспетчерской службы Мособлкомлеса.

Пожары ликвидировали тридцать один человек личного состава лесопожарных формирований и пятнадцать единиц техники.

Причина возгораний — нарушения правил пожарной безопасности гражданами. Сейчас подозреваемых в поджогах устанавливают, ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направлены в надзорные органы для наказания виновных.

Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для физических лиц штраф может составить до шестидесяти тысяч рублей, для должностных — до ста десяти тысяч рублей, для юридических — до двух миллионов рублей. Также возможно лишение свободы на срок до десяти лет.