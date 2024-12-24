Три подмосковных проекта благоустройства победили на премии «Прорыв года»

Три подмосковных проекта благоустройства получили высокое признание на премии «Прорыв года». В различных номинациях представили парк «Певческое поле» в Подольске, центральную часть в Дедовске, а также бульвар Победы в Домодедове.

«Благоустройство — это не только установка скамеек и высадка деревьев, это прежде всего создание нового городского пространства и улучшение качества жизни. В ходе реализации нашей программы мы заметили, насколько сильно благоустройство влияет на развитие городов и на жизнь их жителей», — отметил заместитель председателя правительства — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Парк «Певческое поле» в Подольске стал настоящим украшением региона. На территории обустроили цветники, дорожки, освещение и кафе. Проектом предусмотрели сохранение исторической ценности объекта, который находится у Знаменской церкви.

В Ступине обновили бульвар Победы. Там уложили новую плитку, установили удобные скамейки, проложили асфальт для велосипедистов, а также создали уютные зоны для отдыха с теневыми навесами. В Истре появился парк «Гучково», который стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На его территории обустроили спортивные и детские площадки, скейтпарк, а также установили специальную площадку для собак.

«В нашей работе мы руководствуемся следующими принципами: проработанность каждого объекта, взаимодействие с жителями на каждом этапе, реализация нескольких объектов в регионе», — добавил Хайкин.

За шесть лет министерство благоустройство провело масштабную программу по преобразованию общественных пространств в Подмосковье. За это время в регионе обустроили более 460 объектов: центры городов, улицы и набережные, скверы и другие локации.