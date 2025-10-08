Три подмосковных города стали участниками Национальной гостиничной премии

Три подмосковных города номинировали на участие в Национальной гостиничной премии. Также на конкурс заявили отели и глэмпинги Московской области, рассказали в министерстве культуры и туризма региона.

Подмосковье подало заявки в двух номинациях для городов с гостиничным бизнесом — с населением до 100 тысяч, а также до 500 тысяч. В первой категории номинировали Зарайск, а во второй — Серпухов и Коломну.

Туристические места Московской области были выдвинуты сразу на несколько номинаций.

Например, парк-отель «Орловский» в Ленинский округе представлен на конкурсах «Лучший свадебный отель», «Лучший семейный отель» и «Лучший дизайн отеля».

В номинациях «Лучшая концепция здорового образа жизни», «Лучшая программа анимации» и «Открытие года» участвует парк-отель Bridge Country Resort в Одинцовском округе.

За звания «Лучший семейный отель» и «Лучший отель пять звезд» поборется клинский Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel.

Ознакомиться со всеми участниками премии и проголосовать за свой город или любимое место отдыха можно до 10 октября на официальном сайте премии.

После народного голосования оценивать участников будет экспертная коллегия и авторитетное жюри. Оглашение результатов и церемония награждения победителей пройдут 28 ноября.