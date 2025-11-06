Три подмосковные команды прошли в финал международного чемпионата «Битва роботов»

Три команды из Московской области вышли в финал Международного чемпионата «Битва роботов». Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Из общего числа заявок, которое превышало 300 штук, спустя четыре отборочных этапа в каждой из двух номинаций осталось по 16 команд.

Среди лучших оказались: в категории до 110 килограммов — сборная SOLARBOT из Балашихи с роботом Phoenix, а до 1,5 килограмма — та же команда с PiP и 2ФМ из Фрязина с PinkPong 2.

Напомним, что «Битва роботов» — международный чемпионат, в котором умные машины сражаются в захватывающих поединках. Ими управляют команды-разработчики, состоящие из опытных инженеров и юных специалистов.

Чемпионат проводится ежегодно с 2023 года. Координацию подготовки и его проведение курирует Минцифры России.