Три подмосковные команды примут участие во всероссийском турнире по микрофутзалу

Три команды из Подмосковья примут участие во всероссийском турнире по микрофутзалу «Россия, вперед!». Он пройдет с 7 по 12 апреля в городе Грозном на базе академии футбола «Рамазан».

Как сообщили в подмосковном Минспорте, всего в турнире примут участие 40 команд из 18 регионов. Победителей определят в разных возрастных категориях: 9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет и 15-16 лет.

Подмосковье представят три коллектива из клуба «Видное-Развитие».

«Микрофутзал — новый, но стремительно развивающийся и доступный вид спорта. По правилам микрофутзала команды играют 3×3, что позволяет проводить подобные соревнования даже в школьных залах», — пояснили в министерстве.

Организатором турнира станет Минспорта России и федерация микрофутзала России. Соревнования пройдут в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».