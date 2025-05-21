Три площадки для выгула собак модернизировали в Реутове

В Реутове завершили реконструкцию трех специальных площадок для выгула и дрессировки собак. Обновления выполнили с учетом пожеланий владельцев питомцев.

Глава Реутова Филипп Науменко рассказал в своем телеграм-канале, что простой заменой оборудования во время модернизации не ограничились, каждую площадку возвели почти заново.

«Увеличили размеры территории, поставили новое ограждение, современные снаряды, заменили покрытие, сделали удобные подходы и освещение», — отметил Филипп Науменко.

Для владельцев животных обустроили комфортные зоны отдыха с лавочками, освещением и информационными стендами.

Горожане уже оценили нововведения. Во время встречи с сотрудниками администрации Реутова, владельцы питомцев отметили функциональность объектов. Обновленные площадки расположены в районе дома № 4 на улице Дзержинского, у дома № 2 на Молодежной улице и вблизи дома № 3 на Садовом проспекте.