Три платные парковки начали работать в Одинцовском округе

Платные парковки установили на трех улицах: около торгово-развлекательного центра «Дубрава», который находится на Можайском шоссе, на Молодежной улице, а также в районе дома № 9 на улице Маршала Неделина.

Час на парковке обойдется в 50 рублей. Оплатить можно двумя способами: СМС по номеру 7757 или через приложение «Парковки России». Заплатить за парковку нужно будет не позднее чем через 10 минут. Проверять оплату будут по фотографиям, которые делают паркон, контролер или стационарная камера, установленная на парковке. Если за 10 минут парковка не была оплачена, владельцу машины выпишут штраф — 2500 рублей.

По воскресеньям и в дни государственных праздников автомобили можно будет ставить бесплатно. Ранее в Министерстве транспорта Подмосковья заявили, что установление платы позволит ликвидировать хаотичную парковку транспорта, в том числе коммерческого, затрудняющего движение по ряду городских улиц. В ведомстве уточняли, что все деньги от платных парковок пойдут в бюджеты городских округов для благоустройства дорог.