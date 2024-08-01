Три педагога из Пушкинского вошли в топ-100 лучших учителей Подмосковья

Два учителя начальных классов и преподаватель русского языка и литературы из Пушкинского городского округа вошли в топ-100 лучших учителей Подмосковья. Они получат премии по 100 тысяч рублей.

Лучшими признали учителя русского языка и литературы гимназии № 9 Ивантеевки Оксану Дремину, а также учителей начальных классов образовательного центра № 5 Ивантеевки Наталью Зубареву и образовательного комплекса № 9 города Пушкино Ольгу Туманову.

«Наши учителя показали высокие достижения в педагогической деятельности. Искренне благодарю за сложный и ответственный труд. Вы — пример для подрастающего поколения, правильный ориентир. Желаю успехов, благодарных учеников и новых профессиональных побед», — сказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Педагоги, попавшие в список, получат по 100 тысяч рублей в качестве премии по распоряжению губернатора Московской области Андрей Воробьева.

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