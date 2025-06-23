Три педагога из Ленинского округа получили федеральную премию

Три учителя из Ленинского округа победили в ежегодном всероссийском конкурсе на присуждение премии за достижения в педагогической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Премию получили Ирина Шуйская, Евгения Клейкина и Эльмира Сабирова. Всего в конкурсе приняли участие свыше тысячи педагогов со всей России.

«Ирина Вячеславовна Шуйская — учитель английского языка высшей квалификационной категории, преподает в Видновском художественно-техническом лицее, ее педагогический стаж — почти 30 лет. Она тот человек, о которых говорят, что быть учителем — это не просто работа, это призвание. Для своих учеников — она наставник и проводник в мир знаний, а разработанные ею методические пособия используют коллеги во многих регионах России. Ирина Вячеславовна не раз становилась победителем и призером местных конкурсов „Учитель года“, „Наставник года“, „Лучший педагог-предметник“, она руководит методическим объединением учителей английского языка в Ленинском округе и является членом жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников», — рассказали в пресс-службе Ленинского округа.

Ирина Шуйская уверена, что учить английский язык лучше там, где на нам разговаривают носители. Она ездила с учениками в Лондон и Дублин. По ее словам, такие путешествия мотивируют школьников изучать предмет и позволяют расширить кругозор.

Еще один обладатель премии — учитель труда высшей категории из Видновской школы № 7 Евгений Клейкина. Среди ее учеников — участники Всероссийской олимпиады школьников, призеры чемпионата высоких технологий, победители окружной и всероссийской научно-практических конференций.

Педагог начальных классов Эльмира Сабирова работает в профессии более 10 лет. Ранее она тоже преподавала английский язык и была педагогом-организатором. Эльмира Фаридовна подготовила немало победителей и призеров конкурсов различного уровня по духовно-нравственному и патриотическому направлениям.

Премия лучшим учителям присуждается с 2018 года в соответствии с указом президента России. Ее размер составляет 200 тысяч рублей. Сумма выплачивается из федерального бюджета.