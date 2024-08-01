Три педагога из Коломны и Озер вошли в топ-100 лучших учителей Подмосковья

Учитель физкультуры и преподаватели русского и английского языков из Коломны попали в список 100 лучших педагогов Подмосковья. Каждый из них получит по 100 тысяч рублей в качестве премии.

В сотню лучших, по версии правительства Московской области, попали учитель физической культуры Озерской школы № 2 Иван Варлыгин, учитель русского языка и литературы гимназии № 2 «Квантор» Светлана Дегтярева и учитель английского языка лицея № 4 Татьяна Андреевна Фоменко из Коломны.

Лучшие педагоги получат по 100 тысяч рублей по распоряжению губернатора Андрея Воробьева.

Отметим, что премия существует с 2015 года. Топ-100 лучших педагогов утверждает губернатор на основании решения региональной конкурсной комиссии.

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