Три педагога из Коломны и Озер вошли в топ-100 лучших учителей Подмосковья

Фото: Администрация Городского округа Коломна

Учитель физкультуры и преподаватели русского и английского языков из Коломны попали в список 100 лучших педагогов Подмосковья. Каждый из них получит по 100 тысяч рублей в качестве премии.

В сотню лучших, по версии правительства Московской области, попали учитель физической культуры Озерской школы № 2 Иван Варлыгин, учитель русского языка и литературы гимназии № 2 «Квантор» Светлана Дегтярева и учитель английского языка лицея № 4 Татьяна Андреевна Фоменко из Коломны.

Лучшие педагоги получат по 100 тысяч рублей по распоряжению губернатора Андрея Воробьева.

Отметим, что премия существует с 2015 года. Топ-100 лучших педагогов утверждает губернатор на основании решения региональной конкурсной комиссии.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте