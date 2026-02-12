Три педагога из Балашихи стали участниками программы социальной ипотеки в 2025 году

В Подмосковье продолжает действовать программа поддержки специалистов бюджетной сферы. За четыре года ее участниками стали более 1,6 тысячи человек.

Программа социальной ипотеки распространяется на врачей, учителей, тренеров и других профессионалов. С 2021 года государство оплачивает половину стоимости квартиры и ежемесячно вносит платежи по основному долгу в течение 10 лет. Участники выплачивают только проценты по кредиту.

В Балашихе в 2025 году обладателями сертификатов стали три педагога. Всего за время действия программы жилье в округе получили десятки специалистов.

«Социальная ипотека — реальный инструмент привлечения и удержания профессионалов, которые работают на благо жителей. В Балашихе этой мерой поддержки активно пользуются врачи, учителя, тренеры — специалисты, без которых невозможно представить развитие нашего города. Возможность приобрести собственное жилье — серьезная поддержка для молодых специалистов и семей», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

На этот год в программу включены 219 человек. Объем финансирования превысит 1 миллиард рублей. Подать заявку можно через региональный портал госуслуг или в профильном министерстве. Условия участия опубликованы на официальном сайте.



