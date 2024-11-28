Три парка в Подольске откроют зимний сезон 1 декабря

Жителей и гостей муниципалитета приглашают в первый день зимы в парки Подольска. Там подготовили интересную и насыщенную программу мероприятий.

Открытие зимнего сезона в парке «Дубрава» состоится в сквере у дома культуры «Машиностроитель». Зрителей ждет детская игровая программа и концерт «Зима пришла».

Праздник в Детском парке культуры и отдыха в Климовске начнется в 11:30. Для детей в центральной части парка организуют веселые игры. В пункте проката откроется почта Деда Мороза и пройдет мастер-класс «Зимний пейзаж». Посетителей также ждет концерт и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В Парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина 1 декабря состоится торжественное открытие катка. Для гостей проведут мастер-классы на льду и выступят известные фигуристы и спортсмены. Также будут разыграны в лотерею 20 семейных билетов на каток. Для детей в парке устроят снежные конкурсы, различные игры и дискотеку. Завершением

праздника станет зажжение огней на новогодней елки, в котором будут участвовать

Деда Мороз и Снегурочка.

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