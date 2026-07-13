Три парка Серпухова присоединились к акции «Ночь в парках»

МАУК «Парки Серпухова» приглашает жителей и гостей округа провести время на свежем воздухе. С 13 по 19 июля в парках города запланировано 26 спортивных, творческих и развлекательных мероприятий.

В парке имени Олега Степанова, парке «Питомник» и Принарском парке пройдут занятия по скандинавской ходьбе, игровые программы, творческие мастерские, танцевальные разминки, тренировки по петанку, занятия с гирями от клуба «Фортис-Серпухов» и другие мероприятия для посетителей разных возрастов.

Центральным событием недели станет общеобластная акция «Ночь в парках», которая пройдет 18 июля сразу на трех площадках.

В парке имени Олега Степанова с 16:00 до 20:00 будут работать фотовыставка «Ночь открытий», выставка работ серпуховских художников «Краски парка», мастер-класс по изготовлению аромасвечей и аромамасел «Ароматы природы», гигантская раскраска «Млечный путь», чайная лавка и акция по раздаче открыток «Вечерний маскарад». Гостей также ждут кинопоказ «Звездное небо», медитация под открытым небом, выступление кавер-группы «Счастливое время» и чайная станция «Чайная под звездами».

В парке «Питомник» посетителей приглашают на фотовыставку, гигантскую раскраску, мастер-классы по росписи маскарадных масок, технике декупажа и созданию картин из песка, медитацию на природе, танцевальный мастер-класс, кинопоказ и дискотеку в стиле 80-х.

В Принарском парке состоятся фотовыставка, акция «Вечерний маскарад», поэтическая площадка «Читаем под сиянием луны», мастер-класс по изготовлению светящихся слаймов и работа выездной астрономической обсерватории, где все желающие смогут познакомиться с объектами ночного неба.

Подробное расписание мероприятий опубликовано на официальных страницах МАУК «Парки Серпухова». Посещение большинства программ бесплатное.