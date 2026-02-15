Три отдела музейного объединения «Музеи наукограда Королев» стали героями программы «Поехали!»

10 февраля три отдела Музейного объединения «Музеи наукограда Королев» приняли участие в съемках программы «Поехали!» (цифровое семейство Первого канала). Выпуск будет посвящен Музейному объединению и его уникальным историям. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В отделе «Новейшая история города» заведующая ТИЦ Марина Костюнина рассказала о ярких страницах истории Калининграда — Королева и редких экспонатах коллекции. Главный хранитель музейных фондов Алексей Севостьянов познакомил съемочную группу с экспозицией выставки «Энергия глашатаев», подготовленной к 120-летию художника Василия Маслова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Затем съемочная группа отправилась в Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве. Заведующая отделом Ирина Шкурлатовская рассказала о жизни семьи поэта в Болшеве и показала уникальные мемориальные предметы.

Завершились съемки в Мемориальном Доме-музее С. Н. Дурылина, где заведующий отделом Александр Калашников поделился историями о доме, его знаменитых гостях и судьбе Сергея Николаевича Дурылина — педагога, богослова, литературоведа, религиозного писателя и поэта.