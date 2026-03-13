Три общественные территории представят на конкурс в Истре

Власти округа начали подготовку заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Жителям предложили выбрать одну из трех локаций для благоустройства.

На голосование вынесли сквер у пруда на Советской улице, сквер на Ленина, 17, а также территорию в районе улиц Адасько и Ленина, где планируют создать деловой и коммерческий центр. Отдать свой голос за понравившийся проект можно до 19 марта.

«Участие в конкурсе дает нам возможность преобразить общественные пространства и сделать их удобными для жителей всех возрастов», — отметили в администрации округа.

В прошлом году Истра уже одержала победу в этом конкурсе. Благодаря этому площадь Дружбы ожидает комплексное обновление. Концепция предполагает создание вокруг молодежного центра «МИР» современной многофункциональной территории. Архитектурная идея проекта построена на образе «Солнце в реке», который символизирует связь города с рекой Истрой.

К работам на площади Дружбы планируют приступить после 15 марта.