Три общественные территории представят на конкурс в Истре

Фото: Пресс-служба администрации м.о. Истра

Власти округа начали подготовку заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Жителям предложили выбрать одну из трех локаций для благоустройства.

На голосование вынесли сквер у пруда на Советской улице, сквер на Ленина, 17, а также территорию в районе улиц Адасько и Ленина, где планируют создать деловой и коммерческий центр. Отдать свой голос за понравившийся проект можно до 19 марта.

«Участие в конкурсе дает нам возможность преобразить общественные пространства и сделать их удобными для жителей всех возрастов», — отметили в администрации округа.

В прошлом году Истра уже одержала победу в этом конкурсе. Благодаря этому площадь Дружбы ожидает комплексное обновление. Концепция предполагает создание вокруг молодежного центра «МИР» современной многофункциональной территории. Архитектурная идея проекта построена на образе «Солнце в реке», который символизирует связь города с рекой Истрой.

К работам на площади Дружбы планируют приступить после 15 марта.

