Три общественные территории благоустроили в Лыткарине в 2025 году

В городском округе преобразились лесопарк Волкуша, сквер около МФЦ и исторический парк Никиты Зотова. На каждой из территорий обустроили новые пешеходные маршруты, установили современное освещение и камеры видеонаблюдения, посадили деревья и кустарники.

Масштабное благоустройство ключевых общественных территорий продолжится в Лыткарине и в следующем году. Изменится облик центральной части города — главная площадь перед ДК «Мир» сохранит историческую ценность, но приобретет современный вид. Обновят одну из первых улиц муниципалитета — Советскую. На участке площадью 0,5 гектара заменят асфальтовое покрытие, обустроят тротуары, установят скамейки и выполнят озеленение.

Также будут выполнены работы по расширению парковки в лесопарке Волкуша: на месте бывшего болота обустроят около 500 дополнительных мест для машин.

В перспективный план развития общественных территорий включили также лесопарк завода ЛЗОС. Там планируют построить храмово-мемориальный комплекс, аллею памяти героев СВО, а также привести в порядок. берега озера Лилия. Работы по возведению храма будут вестись за счет пожертвований прихожан и бизнес-сообщества округа и начнутся уже в 2026 году. Основной этап строительно-монтажных﻿ работ в лесопарке будет выполнен в 2027 году.