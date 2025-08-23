Три новых троллейбуса запустят в Подольске 1 сентября

Пресс-служба администрации г. о. Подольск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Подольск

С 1 сентября на дороги округа выйдут три новых троллейбуса. Это современные машины, способные проезжать без контактной сети до 20 километров.

В салонах есть полный набор для комфорта и безопасности: кондиционер, отдельная система охлаждения для водителя, ГЛОНАСС, видеонаблюдение, бесконтактная оплата, речевой информатор и электронные табло.

Власти округа тщательно готовились к запуску. Троллейбусы прошли обкатку, техосмотр, получили все страховки. В настоящее время идет предэксплуатационная подготовка, закрепленные за машинами сотрудники проходят стажировку.

Этой зимой в округе планируют открыть новый маршрут от станции МЦД-2 Подольск («Стройиндустрия») через Кутузово и ЖК «Бородино». Протяженность линии составляет более 10 километров, запуск намечен на 1 декабря.

В 2026 году могут дооборудовать маршрут контактной сетью, это повысит надежность и сделает расписание более устойчивым.