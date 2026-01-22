Три новых спортивных дисциплины появились в Коломенской школьной лиге

Три новых спортивных дисциплины ввели в Коломенской школьной лиге с января 2026 года. Теперь, кроме традиционных видов спорта, ребята из Коломны и Озер посоревнуются в интеллектуальных играх, интерактивном футболе и «Больших гонках».

По новым дисциплинам в первом полугодии 2026 года запланированы 15 игр, результаты которых — наряду с шахматами, футзалом, волейболом и баскетболом 3×3 — будут учтены в общекомандном зачете школ.

Напомним, Коломна стала участницей пилотного проекта «Единая школьная спортивная лига Московской области» два года назад, и количество задействованных учебных заведений ежегодно растет. Так, в спортивном сезоне 2025-2026 принимают участие уже 16 общеобразовательных школ Коломны и Озер: к прошлогодним участникам добавились три озерские школы, Пановская и Радужненская школа, а также коломенская школа № 14.

«Всего в новом сезоне участниками Коломенской школьной лиги станут более 830 мальчишек и девчонок», — отметили в управлении по управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа.