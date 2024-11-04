Три новых реанимобиля поступили на подстанцию скорой помощи в Серпухове

В каждом реанимобиле есть дефибрилляторы, электронасосы, аппараты ИВЛ, укладки с медикаментами, акушерские наборы и приборы для сердечно-легочной реанимации.

Машины будут обслуживать жителей всего городского округа Серпухов.

«Держим ситуацию в медицине на особом контроле. Стараемся регулярно обновлять автопарк и проводить техническое обслуживание уже имеющегося транспорта. Ведь в экстренных ситуациях на счету каждая минута, а значит, от техсостояния машин скорой помощи может зависеть чья-то жизнь», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Отметим, что передача новых реанимобилей стала возможной благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего в муниципалитеты Подмосковья передали 77 автомобилей.

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