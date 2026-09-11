Три новых места отдыха оборудовали в лесах Подольска

В Сосновом бору близ СНТ «Заря» подготовили площадку для отдыха. Там установили беседку и покрасили ее в желто-красный цвет. Территорию вокруг окопали минполосой.

Здесь подготовили место для разведения огня и сбора мусора. Как рассказали в Подольском филиале «Мособллеса», официальные места отдыха оборудуют для обеспечения пожарной безопасности и сохранения чистоты природы. Еще две новые площадки установили в микрорайоне Львовский.

В лесу запрещено разводить костры, жечь траву или выбрасывать окурки. За безопасностью лесного фонда следят лесничие, проходят и межведомственные рейды. Нарушение правил грозит штрафами для физических лиц — до 60 тысяч рублей, а для юридических — до 2 миллионов.

Подольский филиал обслуживает Люберецкий, Ленинский, Наро-Фоминский, Чеховский, Домодедовский и Подольский округа. В общей сложности в лесах Подольского округа оборудованы 13 официальных мест отдыха.