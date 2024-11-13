Три новых фельдшерских пункта откроют в Егорьевске в начале 2025 года

В Егорьевске продолжается строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. В начале 2025 года современные медучреждения появятся в селе Лелечи, деревнях Колычево и Поповская.
Строители собирают ФАпы в короткие сроки. Эта новая модульная система появилась в Подмосковье недавно.
Первый такой ФАП в Московской области был открыт в прошлом году в деревне Рахманово. Теперь очередь новых населенных пунктов.
Фельдшерско-акушерский пункт в селе Лелечи будет обслуживать более 800 жителей ближайших населенных пунктов. В ФАПе разместятся кабинеты приема, процедурная, прививочный кабинет, смотровая, стерилизационная и помещение для хранения лекарств.