Три новых детских сада построят в Коломне и Озерах в ближайшие два года

Строительство сразу нескольких дошкольных учреждений продолжается в Коломне. На разных этапах готовности находятся работы в детских садах в микрорайоне Подлипки-город, на улице Калинина в Озерах и на улице Захарова в Коломне.

Роспись стен уже ведут в детсаду в микрорайоне Подлипки-город в Коломне. Специалисты завершают финальную отделку помещений.

Вместимость учреждения составляет 185 мест. Здесь будут обучать детей от двух до семи лет в восьми группах. Также предусмотрены игровая комната, кружковые помещения, групповая с раздевалкой, спальня, пищеблок и прачечная. Есть игровые и физкультурные площадки.

«В начале третьего квартала объект будет полностью готов. Планируем, что 1 сентября он откроет двери. Новый садик позволит разгрузить дошкольные учреждения в центральной части города, в частности, на улицах Пионерской и Октябрьской революции. Сюда же переведут малышей на время капитального ремонта из детского сада № 4 „Веснушки“ на улице Шилова и на постоянной основе из детского сада № 24 „Белочка“ на улице Пионерской, здание которого перепрофилируют под начальную школу», — отметил заместитель главы городского округа Коломна Сергей Цаплинский.

Детский сад появится и в Озерах к 2026 году. Финансовую поддержку оказало областное правительство — выделено 300 миллионов рублей. Новое учреждение на 140 детей в следующем году появится и в самой Коломне.